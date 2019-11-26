За дачу, машину и квартиру. 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов

В связи с этим, тем гражданам, кто имеет в собственности имущество, транспорт, земельные участки во избежание начисления пени рекомендуется оплатить налоги до наступления обозначенного срока.

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Налоговые уведомления уже направлены гражданам по почте или в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления не направляются в том случае, если есть установленное законодательством основание, полностью освобождающее владельца объекта налогообложения от уплаты налога, например, льгота или налоговый вычет.

В случае, если владельцы собственности не получили налоговые уведомления, ему следует до 2 декабря 2019 года обратиться в налоговый орган.

Оплата налогов может быть произведена несколькими способами: через отделения банков, в том числе через платежные терминалы, им принадлежащие, а также через личный кабинет или электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Налоги можно также оплатить через отделения федеральной почтовой связи.