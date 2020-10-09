Московские власти рассказали, за чей счет будут ездить льготники, которых не отпускают на удаленку

Если компания в период пандемии посчитала необходимым оставить сотрудника работать в офисе, то платить за проезд придется работнику или же самому работодателю. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Речь идет о льготных проездах и о сотрудниках, входящих в группу риска, передает Telegram-канал штаба.

«Если работодатель считает критичным присутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте — льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир или это компенсирует ему работодатель», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе еще раз напомнили москвичам о соблюдении масочно-перчаточного режима в общественных местах. Кроме того, представители штаба отметили, что в столице действует домашний режим для пожилых, беременных и тех, кто входит в группу риска.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская спрогнозировала наступление пика заболеваемости COVID-19 в России к середине ноября. При этом эксперт добавила, что рост новых случаев не должен пугать, ведь это обусловлено увеличением количества проводимых тестирований. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».