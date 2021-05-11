Россиян предупредили о рисках роста штрафов за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в общественном автомобильном и электротранспорте может вырасти в России. В мае парламент рассмотрит законопроект, по которому регионы смогут устанавливать размер штрафа. Депутаты ГД опасаются, что решение приведет к злоупотреблениям.

В начале марта регионы получили возможность устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда. При этом пока продолжает действовать норма, устанавливающая штраф в размере 100 рублей за безбилетный проезд. В связи с этим Минтранс предложил дать регионам полномочия самим вводить меры ответственности за неоплаченный проезд.

«Минтрансом России подготовлен законопроект, предусматривающий признание данной нормы утратившей силу», — привела газета «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

Законопроект уже поддержал комитет ГД по государственному строительству и законодательству. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что введение новых правил приведет к злоупотреблениям.

«Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее», — пояснил он.

С депутатом согласился зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев. По его словам, никто не штрафует транспортные компании за некачественные услуги, но все хотят наказать россиян.