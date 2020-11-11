Под Пензой будут судить отца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за бардак

В городе Кузнецк (Пензенская область) будут судить мужчину, который нанес увечья своей двухлетней дочери за то, что она устроила беспорядок вместе со своей сестрой-близнецом. Об этом сообщила прокуратура региона.

Девочка попала в больницу 2 сентября 2020 года с травмами. Мать ребенка умерла в 2018 году, и с девочками жил отец.

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что отец сам вызвал скорую для одной из дочерей. У нее диагностировали травму головы и ушибы тела. Сначала мужчина заявил, что травмы у ребенка появились, потому что она упала на скользком полу. Позднее он признался, что неоднократно ее ударил.

Было возбуждено уголовное дело — 28-летнего мужчину задержали.

Прокуратура намерена в суде добиваться обвинения по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего». Отцу девочек грозит до 10 лет заключения.

В заключении прокурора сказано, что мужчина забрал к себе дочерей в январе 2020 года, когда купил дом. До этого они находились в приюте. Он воспитывал девочек сам, но они часто устраивали в доме беспорядок, за что он шлепал их ремнем.

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что в тот день выпил пива со своим знакомым, а после его ухода вечером накормил детей и ушел спать, оставив их одних играть в своей комнате. Когда он проснулся в доме был бардак, а дети спали.

«Он решил не откладывать наказание и разбудил одну из дочерей, которую считал зачинщицей. Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу, отчего она упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове», — сообщили в прокуратуре.

Когда он избил ребенка, он начал убирать в доме и только спустя время понял, что девочка лежит на полу без сознания. У нее начались судороги и потекла кровь из уха. Он испугался и вызвал скорую.

Сейчас мужчина находится под стражей, детей вернули в пензенский дом ребенка.