За автограф Путина запросили миллион рублей

На Avito выложили несколько объявлений о продаже личных вещей с автографом президента России Владимира Путина. Цены варьируются от 50 тысяч до миллиона рублей.

Так, за визитку Путина начала 1990-х годов, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга, житель Москвы Алексей просит 500 тысяч рублей.

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Горнолыжный шлем с автографом обойдется в 150 тысяч рублей. «Автографы получены в Байкальске в 2002 году, когда В. В. Путин открыл юношеские соревнования горнолыжников», — сказано в описании объявления из Иркутской области.

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Документ из петербургской мэрии о внесении компании «Балканкар-Росс» в государственный реестр за подписью Путина выставлен на продажу за 49,9 тысячи рублей. Экспонат продают в Петербурге.

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Другой житель города хочет за похожий автограф уже миллион рублей.

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Во столько же подпись президента на фотографии оценивает петербуржец Илья.

«Автограф был получен 30 июня 2020 года после обращения президента РФ к народу у Ржевского мемориала Советскому солдату», — описывает он свой лот.

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Житель Новосибирска, просивший за автограф Путина на фото 900 тысяч рублей, рассказал, что снимок ему отправила администрация главы государства. Предприимчивый мужчина написал в Кремль, что создал частный музей, в коллекции которого не хватает фотографии Путина с автографом. Сейчас это объявление уже удалено.