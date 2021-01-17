За автограф Путина запросили миллион рублей
Так, за визитку Путина начала 1990-х годов, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга, житель Москвы Алексей просит 500 тысяч рублей.
Горнолыжный шлем с автографом обойдется в 150 тысяч рублей. «Автографы получены в Байкальске в 2002 году, когда В. В. Путин открыл юношеские соревнования горнолыжников», — сказано в описании объявления из Иркутской области.
Документ из петербургской мэрии о внесении компании «Балканкар-Росс» в государственный реестр за подписью Путина выставлен на продажу за 49,9 тысячи рублей. Экспонат продают в Петербурге.
Другой житель города хочет за похожий автограф уже миллион рублей.
Во столько же подпись президента на фотографии оценивает петербуржец Илья.
«Автограф был получен 30 июня 2020 года после обращения президента РФ к народу у Ржевского мемориала Советскому солдату», — описывает он свой лот.
Житель Новосибирска, просивший за автограф Путина на фото 900 тысяч рублей, рассказал, что снимок ему отправила администрация главы государства. Предприимчивый мужчина написал в Кремль, что создал частный музей, в коллекции которого не хватает фотографии Путина с автографом. Сейчас это объявление уже удалено.