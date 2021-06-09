Инвестор рассказал, какой бизнес можно открыть за 50 тысяч рублей

Сумма в 50 тысяч рублей не кажется большой, если мы говорим о стартовом капитале для своего бизнеса, но оказывается этих денег достаточно для начала микробизнеса на дому или в арендном помещении.

Частный инвестор Федор Сидоров рассказал в беседе с агентством «Прайм», что на 50 тысяч рублей можно открыть небольшой магазин или производство. Например, по словам эксперта, возможно приобрести 3D-принтер и наладить печать фурнитуры или поделок. Также на эти деньги можно приобрести садовый инвентарь и организовать бизнес по приведению садовых участков в порядок.

Однако Сидоров предупредил, что в дальнейшем потребуются дополнительные вложения на закупку товара, перевозки и рекламу.

Указанной суммы может хватить на покупку оборудования для мастера по массажу, маникюру и педикюру. Но в этом случае, для начала необходимо получить требуемые навыки и пройти обучение.

Этой суммы также хватит для выращивания сельскохозяйственной продукции на участке, считает инвестор. Средства потребуются на покупку удобрений, семян, упаковки, логистику и транспортные расходы.

Сумма в 50 тысяч рублей может стать «прекрасной стартовой суммой», чтобы попробовать свои силы в цифровых активах, в том числе в токенизированных активах и децентрализованных финансовых инструментах, считает основатель криптосообщества «Рой-клуб» Владимир Мошкин.

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