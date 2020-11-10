За 2021 год в Адыгее откроют 13 детских садов
13 новый детских садов хотят открыть в Адыгее в течение 2021 года. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В ведомстве уточнили, что сейчас в Адыгее почти решена проблема с очередями в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет. Сейчас собираются увеличить количество ясельных мест.
«В настоящее время в очереди на получение путевки в ДОУ находятся более 3,8 тыс. детей, поэтому остается актуальным вопрос строительства новых детских садов», — рассказали в пресс-службе.