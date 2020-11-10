За 2021 год в Адыгее откроют 13 детских садов

В ведомстве уточнили, что сейчас в Адыгее почти решена проблема с очередями в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет. Сейчас собираются увеличить количество ясельных мест.

«В настоящее время в очереди на получение путевки в ДОУ находятся более 3,8 тыс. детей, поэтому остается актуальным вопрос строительства новых детских садов», — рассказали в пресс-службе.