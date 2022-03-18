Депутат Госдумы объяснил свое предложение о запрете на работу ушедших из России компаний

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «360» пояснил, что его предложение о запрете работы иностранных компаний касается организаций, которые по политическим причинам решили уйти с российского рынка и при этом заявили о возможном возвращении. По его словам, это предложение основывается на экономических причинах.

Он отметил — это необходимо для того, чтобы запустить процедуру банкротства активов иностранных компаний в России и быстрее переключиться на новых собственников и организаторов рыночного процесса.

«Представьте себе, что ушел McDonalds. Посреди Москвы стоят десятки закрытых ресторанов. Вот сейчас они скажут: „Мы, может быть, вернемся через две недели, а может через год, а может через десять лет“. А рестораны стоят, при этом посетители хотят получить услугу, и есть желающие эти рестораны занять, предоставлять эту услугу. Но они не могут, потому что ограничены правом предыдущего владельца. Соответственно, нам надо как можно быстрее провести процедуру банкротства и открыть эти производства, фабрики для нового владельца», — пояснил депутат.

Ранее Федоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Он направил письмо с таким предложением на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, компании, приостановившие коммерческую деятельность в России, «погрузили десятки тысяч граждан в неопределенность» по поводу их будущего.