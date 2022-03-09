Только 70 ресторанов КFC закроются в России

Компания Yum! Brands сообщила, что приостанавливает работу в России своих ресторанов KFC. Об этом говорится в заявлении компании. РИА «Новости» уточнило, что речь идет только о 70 ресторанах из более чем тысячи заведений.

Также компания работает со своим франчайзи над приостановкой деятельности ресторанов Pizza Hut в России.

«Эти меры основаны на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели», — указывается в сообщении.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил, что сеть быстрого питания KFC никуда не уйдет с российского рынка, так как работает в стране по франшизе. Это же, по его словам, касается Burger King.

Владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Brands — объявил о приостановке развития брендов в России 8 марта. Компания намерена перенаправить доход на гуманитарные цели.

Также о приостановке работы в России заявили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.