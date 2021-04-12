YouTube заблокировал новый проект «Царьграда»

Новый проект телеканала «Царьград» «Народное голосование» попал под блокировку YouTube без объяснения причин.

Отмечается, что в рамках проекта российским парламентариям и кандидатам в депутаты Госдумы будет задан ряд важных вопросов, которые больше всего интересуют россиян. В пилотном выпуске учредитель «Царьграда» Константин Малофеев пообщался с представителями всех партий Госдумы. Его собеседниками были Наталья Поклонская, Петр Толстой, Александр Ющенко, Сергей Миронов и Михаил Дегтярев.