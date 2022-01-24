Сотрудники видеосервиса YouTube заблокировали каналы «Русского Радио» и группы «Земляне». Такое решение они аргументировали нарушением авторских прав, сообщили в пресс-службе объединения, к которому принадлежит «Русское радио» — «Русская медиагруппа».

«Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы „Русского Радио“ и группы „Земляне“ под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом», — процитировал сообщение представителей холдинга «Интерфакс».

У работников «Русской медиагруппы» есть информация, что реальной причиной блокировки стало заявление неизвестной компании, которая выложила контент, из-за которого возникли претензии, на своем канале на сервисе раньше, чем они появились на странице «Русского радио».

При этом в объединении подтвердили YouTube, что контент действительно принадлежит им по праву, но администрация хостинга эти доводы принимать не стала. В «Русской медиагруппе» понадеялись, что ограничение все же снимут, а наложили его не из-за идеологической подоплеки.