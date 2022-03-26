YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса. Минобороны Великобритании потребовало удаления канала после публикации видео с розыгрышем английских политиков.

Жертвами пранкеров стали министры — иностранных дел Прити Пател и обороны Бен Уоллес.

YouTube удовлетворил жалобу Минобороны Великобритании. Видеохостинг заблокировал аккаунт Вована и Лексуса за «нарушение правил сообщества». Такая надпись появляется при попытке открыть канал.

Правительство Соединенного Королевства заявило, что видео пранкеров представляет большой риск национальной безопасности. Ролик был сделан по заказу России. Он должен был «подорвать боевой дух украинцев, борющихся за свободу», заявило Минобороны Великобритании.

Прити Пател в разговоре с пранкерами сообщила, что Британия оказывает воздействие на своих сторонников в ряде африканских и арабских стран. Это делается для того, чтобы усложнить участие России в Интерполе. Также министр отметила, что в Соединенном Королевстве зафиксированы случаи притеснения русских.

Бен Уоллес рассказал Лексусу и Вовану о том, что Великобритания поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО.