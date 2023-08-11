Общество 11 августа 2023, 20:15 YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера Канал бывшего разведчика США Скотта Риттера в YouTube заблокировали Pxhere

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера. В качестве причины указали серьезные нарушения правил площадки.

«Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален», — указано при попытке зайти на канал Риттера.

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Бывший разведчик активно комментировал специальную военную операцию на Украине. Он критиковал США за поставки киевскому режиму и прогнозировал неудачи Вооруженные сил Украины.

Ранее Риттер говорил, что украинские войска несут сильнейшие потери в ходе контрнаступления. Военные киевского режима безрезультатно пытаются прорвать российскую линию обороны, отмечал он. Также Риттер утверждал, что солдаты Украины — не самые лучшие бойцы.

Кроме того, разведчик объяснял уязвимость американской армии перед Россией. Он подчеркнул, что бойцам США не приходилось даже сталкиваться с тем, что делают российские военные.