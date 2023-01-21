Общество 21 января 2023, 13:54 YouTube заблокировал канал «360» за вышедший в тренды ролик Вышедший в тренды ролик привел к блокировке YouTube-канала «360» Unsplash

Читать 360tv в

Администрация YouTube заблокировала новый канал «360» «Антисанкции» с более чем 100 тысячами подписчиков. Причиной стало вышедшее в топ-10 видео специального проекта военного аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей о специальной военной операции.

Еще в конце 2022 года администрация YouTube вручила «360» «серебряную кнопку» за то, что количество подписчиков канала превысило 100 тысяч человек.

Реклама

Трансляция в День Победы собрала на канале четыре миллиона просмотров — это самое большое количество зрителей среди всех YouTube-каналов российских СМИ. Но уже в январе ставшее популярным видео привело к блокировке. Объяснений, какие правила канал нарушил, администрация хостинга не назвала.

Реклама

Редакция «360» не в первый раз сталкивается с необоснованной блокировкой своих каналов на YouTube. В марте 2022 года администрация хостинга заблокировала каналы «Новости Подмосковья» и «Телеканал 360» с аудиторией более двух миллионов подписчиков. Никаких уведомлений и официальных заявлений руководство платформы не представило.

Заблокированные каналы работали восемь лет, и журналисты всегда следовали официальным правилам Google и YouTube, а также выполняли все требования площадки. Редакция приняла решение добиваться восстановления доступа к своим каналам через суд.

В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы встал на сторону «360» и удовлетворил иск телеканала. В адреса американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО «Гугл» суд направил предписания о разблокировке каналов на YouTube.

Судья также удовлетворил требование об аресте денежных средств и имущества российского представительства американской госкорпорации в рамках обеспечительных мер на общую сумму 500 миллионов рублей.