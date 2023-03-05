Общество 05 марта 2023, 20:31 YouTube удалил канал Вована и Лексуса YouTube-канал «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса удалили за «серьезные нарушения» РИА «Новости»

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YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса удалили с платформы за «серьезные нарушения». Об этом сообщили в Telegram-канале его авторы.

«Пятого марта наш YouTube-канал „Шоу ВиЛ“ был удален. Также с платформы удален канал наших друзей — „Телега Online“», — написали пранкеры.

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К заявлению они приложили скриншоты, на которых говорится, что канал удален за нарушение «правил сообщества». Администрация YouTube якобы нашла на нем «серьезные нарушения».

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Пранкеры назвали закрытие канала политическим шагом, который подтверждает, что площадка использует свою популярность в дискриминационных целях.

«Пытаясь зачистить следы, YouTube решил поголовно сносить все, что, на их взгляд, представляет угрозу», — пришли к выводу российские блогеры.

Вован и Лексус напомнили, что у них есть каналы на таких российских платформах, как RuTube, «ВКонтакте», Telegram и в соцсети Reddit. Канал пранкеров уже удаляли в прошлом году после публикации розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.

Пранкер Вован рассказал «360», что решение YouTube о блокировке канала оказалось ожидаемым: руководство платформы не хочет, чтобы население западных стран увидело разницу в высказываниях своих политиков в СМИ и приватных беседах.