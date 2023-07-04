04 июля 2023, 01:18
YouTube удалил канал пародирующего Зеленского комика
YouTube заблокировал канал пародирующего Зеленского блогера Макса Комикадзе
YouTube заблокировал канал блогера Макса Комикадзе, пародирующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам комик сообщил в Telegram-канале.
«Плохие новости — демократичный YouTube удалил мой канал за нарушения правил сообщества. Как видите, других причин они не объяснили», — написал блогер.
Реклама
Он опубликовал сообщение от администрации видеохостинга. Какие правила нарушил Комикадзе, в письме не уточняется. Сам блогер обвинил YouTube в политической мотивированности и в том, что хостинг использует свои полномочия для дискриминации мнений и творчества.
Комикадзе продолжит снимать ролики, но публиковать он их будет уже на российских площадках. Самый известный ролик пародиста — подписание акта капитуляции в образе Зеленского, за которым присматривает глава Чечни Рамзан Кадыров. Но после его выхода ролик был заблокирован американским видеохостингом.
Ранее пользователи YouTube оценили вид Зеленского в Одессе, где он встретился с командующим ВМС Алексеем Неижпапой. По мнению публики, вид у лидера страны был жалким.
Владимир Зеленский
Блогеры
YouTube
Реклама
Реклама