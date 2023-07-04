Общество 04 июля 2023, 01:18 YouTube удалил канал пародирующего Зеленского комика YouTube заблокировал канал пародирующего Зеленского блогера Макса Комикадзе РИА «Новости»

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YouTube заблокировал канал блогера Макса Комикадзе, пародирующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам комик сообщил в Telegram-канале.

«Плохие новости — демократичный YouTube удалил мой канал за нарушения правил сообщества. Как видите, других причин они не объяснили», — написал блогер.

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Он опубликовал сообщение от администрации видеохостинга. Какие правила нарушил Комикадзе, в письме не уточняется. Сам блогер обвинил YouTube в политической мотивированности и в том, что хостинг использует свои полномочия для дискриминации мнений и творчества.

Комикадзе продолжит снимать ролики, но публиковать он их будет уже на российских площадках. Самый известный ролик пародиста — подписание акта капитуляции в образе Зеленского, за которым присматривает глава Чечни Рамзан Кадыров. Но после его выхода ролик был заблокирован американским видеохостингом.

Ранее пользователи YouTube оценили вид Зеленского в Одессе, где он встретился с командующим ВМС Алексеем Неижпапой. По мнению публики, вид у лидера страны был жалким.