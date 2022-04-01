YouTube стал орудием информационной войны против России. За это ему обещают блокировку

YouTube стал полноценным оружием в информационной войне Запада против России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявил политолог Александр Асафов в разговоре с «360».

Представители крупного интернет-бизнеса, в том числе и YouTube, оказались под прямым давлением политических сил Запада, уверен Асафов.

«Безусловно, все сервисы используются в качестве инструментов информационной войны во всей красе. В рамках информационной войны есть и пропаганда, и заброс фейков, и совершение информационных террористических и диверсионных актов. Поскольку охваты у инструментов широкие, людей страдает очень много», — сказал он.

В ближайшее время, по мнению эксперта, относительно YouTube должны быть приняты самые жесткие меры, так как площадка грубо нарушает российское законодательство.

«Думаю, что блокировки коснутся всего сервиса, потому что так будет результативнее, чем разбираться с каждым материалом. В конце концов, у нас уже появляются свои работоспособные аналоги», — подчеркнул Асафов.

Сейчас в отношении YouTube уже составили более 20 протоколов о нарушениях российского законодательства. Штраф для площадки превышает сумму 50 миллионов рублей, однако сервис оплачивает далеко не все, да и противоправную информацию не удаляет. Лига безопасного интернета зафиксировала более 3,4 миллиона фейков о ходе российской спецоперации на Украине.

Еще 19 марта Роскомнадзор заявил, что YouTube должен снять незаконно наложенные ограничения, но к 1 апреля блокировки так и не были отозваны. Под них попали каналы РИА «Новости», РБК, «Известия», РЕН ТВ, Первый канал, а также «360» и даже «Культура». Заблокировали и просветительские проекты «Ржев. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Тем не менее, по мнению Асафова, «информационная война против России захлебнулась» — это показывают и социологические опросы: россияне только сильнее поддерживают спецоперацию на Украине, несмотря на западную пропаганду.

«Они хотели потоком фейковой информации и санкций россиян невротизировать, как-то поменять их позицию по ряду вопросов. Но общество консолидировано, оно поддерживает президента и армию. Более того, у него появился иммунитет ко лжи. Люди уже не реагируют на фейки, социология это показывает», — заключил эксперт.