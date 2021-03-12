Сервис YouTube сделал пометку «шок-контент» на фильме «Крым. Путь на Родину». Автор работы, журналист Андрей Кондрашов, в эфире канала «Россия-24» заявил, что ограничения появились из-за роста просмотров.

Он заметил, что большое число людей посмотрело фильм в день годовщины присоединения полуострова в РФ, написала «Газета.ru».

«Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — подчеркнул журналист.

Напомним, что весной 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России. Украина до сих пор не признает итоги народного голосования.