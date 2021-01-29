YouTube уберет ограничения на воспроизведение гимна России

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — уточнили в пресс-службе Google.

29 января Роскомнадзор сообщил, что направил в Google требование снять все ограничения, которые видеохостинг наложил на публикацию материалов с гимном России. YouTube наложил их под предлогом нарушения авторских прав, однако это невозможно, потому что ни гимн, ни другие государственные символы по закону России не являются объектами авторских прав.

Ранее несколько российских блогеров сообщили, что YouTube отключил монетизацию на роликах, содержащих отрывок гимна России. Видеохостинг объяснил, что получил жалобу правообладателя — по какой-то причине им стала некая американская компания Broadcast Music Inc. Вскоре стало известно, что такие же проблемы есть с песнями «Священная война» и «День Победы» — правами на них якобы обладает американский лейбл The Orchard Music.