YouTubе предрекли блокировку из-за русофобии и фейков

YouTubе в России должны заблокировать, считает специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш. Платформа не только распространяет фейки и нарушает российские законы, но и угрожает безопасности внутри страны.

Прокуратура и Роскомнадзор должны поддержать иск против Google и YouTube, заявила Мария Ярмуш. Площадки могут признать экстремистскими через суд, как это было с компанией Meta*, которая также нарушала российское законодательство и пропагандировала в своих социальных сетях русофобию, и заблокировать.

«Они (Google и YouTube — прим. ред.) разжигают ненависть и вражду по отношению к россиянам — просто по национальному признаку и признаку гражданства. Как следствие — могут совершаться какие-то противоправные действия в отношении россиян за границей. Это несет опасность как для граждан Российской Федерации, так и для правопорядка внутри страны», — заявила Ярмуш.

При этом платформа не скрывает, что подчиняется воле западных политиков в вопросе антироссийской информационной кампании: 11 марта YouTube официально заявил, что будет блокировать аккаунты российских каналов.

«К YouTube уже были нарекания со стороны компетентных органов, были требования восстановить доступ к каналам российских СМИ, что не было сделано, все федеральные каналы ограничены», — подчеркнула Ярмуш.

Сейчас YouTube распространяет недостоверные сведения о российской спецоперации на Украине, а также призывы к неповиновению внутри России и к агрессии в сторону россиян за рубежом. По мнению Марии Ярмуш, это очевидное участие в информационной войне против России.

«Действия компании Google через YouTube — 100% информационная война, которая является частью гибридной войны. Площадка используется для нанесения ущерба суверенитету и интересам РФ, поэтому на территории России ресурс вполне может быть заблокирован», — заключила Ярмуш.

* Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.