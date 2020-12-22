YouTube назвали главным распространителем фейков в России

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube. <…> 60% фейков связаны с темой вируса COVID-19», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что иностранные сервисы не так быстро реагируют на требование удалить фейки, как российские. Иногда запрос вообще оставляют без внимания. Российские платформы обычно блокируют ложную информацию в течение нескольких часов.

В начале декабря YouTube назвал самые популярные видео уходящего года в России. На первом месте оказался выпуск шоу «Что было дальше?». Вторым по популярности стало интервью комика Алексея Щербакова, которое он дал журналисту Юрию Дудю. На третьем месте — выпуск «Вечернего Урганта» с участием рэпера Моргенштерна.