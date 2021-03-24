YouTube наложил возрастное ограничение на интервью со скопинским маньяком

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Теперь при попытке открыть ролик появляется сообщение с предупреждением о том, что это контент не для всех.

Собчак в понедельник выложила у себя на YouTube-канале интервью с Моховым, который вышел на свободу, отсидев в тюрьме 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он три с половиной года держал у себя в подземном бункере под гаражом и все это время насиловал.

При попытке открыть ролик с интервью скопинского маньяка на YouTube теперь появляется сообщение о том, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей». Чтобы посмотреть ролик, нужно войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил рязанскому управлению СК проверить высказывания Мохова в интервью Собчак. В СК сообщили, что журналисты и общественники обращают внимание правоохранителей на то, что Мохов может готовиться к новому преступлению.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне предложил разработать законопроект, который запретит брать интервью у осужденных за изнасилование или убийство.