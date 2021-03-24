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    24 марта 2021, 18:00

    YouTube наложил возрастное ограничение на интервью со скопинским маньяком

    Александр Блинов

    Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Теперь при попытке открыть ролик появляется сообщение с предупреждением о том, что это контент не для всех.

    YouTube наложил возрастное ограничение на интервью со скопинским маньяком

    Собчак в понедельник выложила у себя на YouTube-канале интервью с Моховым, который вышел на свободу, отсидев в тюрьме 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он три с половиной года держал у себя в подземном бункере под гаражом и все это время насиловал.

    При попытке открыть ролик с интервью скопинского маньяка на YouTube теперь появляется сообщение о том, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей». Чтобы посмотреть ролик, нужно войти в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст.

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил рязанскому управлению СК проверить высказывания Мохова в интервью Собчак. В СК сообщили, что журналисты и общественники обращают внимание правоохранителей на то, что Мохов может готовиться к новому преступлению.

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне предложил разработать законопроект, который запретит брать интервью у осужденных за изнасилование или убийство.