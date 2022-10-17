YouTube-каналы «360» разблокируют по решению суда | 360°

Общество 17 октября 2022, 19:20 YouTube-каналы «360» разблокируют по решению суда Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-каналы «360» РИА «Новости»

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Google обязали разблокировать каналы компании «360» на YouTube. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телевещательной компании и выдал соответствующие предписания американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «ГУГЛ». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Кроме этого, суд удовлетворил требование о взыскании прогрессивной судебной неустойки на случай неисполнения решения суда.

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«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры <…> суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество ООО „ГУГЛ“ на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорилось в документе.

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Каналы «Новости Подмосковья» и «Телеканал 360» были заблокированы на YouTube в марте. Аудитория аккаунтов на тот момент превышала два миллиона подписчиков.

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