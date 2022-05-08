YouTube-канал Роскосмоса лишился части видео с Рогозиным

YouTube-канал «Роскосмос Медиа» лишился части видео с участием главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Таким наблюдением в Telegram-канале поделился руководитель пресс-службы компании Дмитрий Струговец.

Сначала он заявил о полной блокировке всех публикаций с участием Рогозина. Однако спустя несколько минут поправил себя.

«Update: ряд видеозаписей с участием Дмитрия Рогозина еще доступны, однако YouTube начал блокировать на канале „Роскосмос Медиа“ и видео без участия генерального директора госкорпорации. Например, запись эфира „Россия 1“ про американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства», — написал Струговец.

В первом посте, посвященном блокировке видео на канале Роскосмоса, Струговец сообщил об исчезновении постов с интервью Рогозина и его заявлениями относительно Донбасса. Тогда он написал, что пропали два десятка видео с общим количеством просмотров около пяти миллионов.

«Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», — подчеркнул Струговец.