YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня

YouTube обновил пользовательское соглашение. С 1 июня видеохостинг начнет вставлять рекламные ролики в любые опубликованные видео. Об этом сказано в блоге компании.

Сейчас рекламу вставляют в ролики на каналах, подключенных к партнерской программе YouTube. Для участия в ней необходимы минимум тысяча подписчиков и четыре тысячи часов общего времени просмотра за год.

Еще одно новшество — доходы от просмотров контента на территории США будут облагаться налогами по американскими законам.

Речь как о прямых просмотрах, так и о доходах, полученных с помощью сервиса YouTube Premium, суперчатов и спонсорства.

Для взимания налогов собственники каналов должны будут предоставлять компании данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до четверти доходов от просмотров.

При этом российские авторы, предоставившие налоговую информацию, не будут платить налоги в США. Между Россией и Соединенными Штатами действует соглашение, запрещающее двойное налогообложение.