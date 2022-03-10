YouTube-блогерам рассказали, где зарабатывать деньги после приостановки монетизации

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал отключение видеохостингом YouTube всех функций монетизации для российских пользователей и предположил, как блогеры смогут зарабатывать деньги в связи с новыми условиями. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, сейчас цивилизованных способов получения денег у видеоблогеров осталось не так много. В лучшем случае они могут использовать российскую социальную сеть «ВКонтакте».

«Блогерам пока пойти действительно некуда. Первый на эту инициативу отреагировал „ВКонтакте“, который сказал, что они будут блогерам отдавать 100% от рекламы, то есть такой способ поддержки. Боюсь, что кроме „ВКонтакте“ им податься некуда, если только пойти работать на завод, как бы смешно это ни звучало. Многие блогеры также переходят на российскую платформу Rutube, но я не знаю, какая там система с монетизацией. Все остальные социальные сети, будь то Instagram или Facebook, который у кого-то как-то работает, это не про цивилизованное зарабатывание, когда площадка отчисляет процент, а про так называемую „джинсу“ или нативную рекламу, когда блогеры делают скрытую рекламу, получая деньги от брендов „в серую“», — сказал он.

На новых площадках, по словам Терехова, видеоблогерам необходимо будет набирать новую аудиторию, поскольку не все пользователи захотят переходить с YouTube на Rutube.