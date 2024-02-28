28 февраля 2024, 17:54
Yota: россияне стали на 50% активнее читать электронные книги
Россияне стали на 50% больше читать электронные книги по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на аналитиков Yota.
Больше всего трафика поклонники онлайн-чтения тратили на книги в приложении «Литрес», причем он вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. На втором месте — Bookmate. Причем аналитики отметили, что раньше он не входил даже в пятерку самых популярных. Наконец, третье место досталось приложению MyBook.
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