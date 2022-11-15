15 ноября 2022, 17:57
Yota предоставит россиянам безлимитный трафик для интернет-покупок
Абоненты федерального мобильного оператора Yota получат безлимитный трафик на маркетплейсы. Желающие подключить опцию смогут сделать это в мобильном приложении, сообщила «Газета.ru».
После ее подключения трафик станет безлимитным на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете», «СберМегаМаркете», «Авито» и других маркетплейсах. В Yota уверены, что эту функцию оценят россияне, которые используют маркетплейсы для шопинга. Она будет особенно актуальна во время ноябрьских и предновогодних распродаж, подчеркнули в компании.
По словам директора по продуктам компании Натальи Смагиной, опция станет незаменимой для тех, кто активно пользуется маркетплейсами, ведь на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика. Она также добавила, что за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%.
Ранее мобильный оператор МегаФон предоставлял своим абонентам бесплатный доступ на крупнейшие маркетплейсы в день распродаж 11 ноября. По данным компании, в дни распродаж трафик таких площадок традиционно взлетает в полтора-два раза.
Правительству России недавно также предложили рассмотреть законопроект, который обяжет продавцов проводить честные распродажи и информировать покупателей о динамике цены на товар за три месяца до объявления скидки.