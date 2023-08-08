Общество 08 августа 2023, 17:10 Yota подписала меморандум ФАС о борьбе со спам-звонками Hassan Ouajbir / Unsplash

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Компания Yota присоединилась к меморандуму Федеральной антимонопольной службы о противодействии спам-звонкам. Оператор активно защищает абонентов от нежелательных вызовов. За июль специальные фильтры отсеяли около 5,4 миллиона спам-звонков и более 4,7 миллиона СМС-сообщений.

ФАС и крупнейшие мобильные операторы объединились, чтобы бороться с навязчивой рекламой, поступающей пользователям без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 году.

В июне 2022 года Федеральная антимонопольная служба вместе с ведущими российскими операторами запустила сервис обращений абонентов, помогающий быстро блокировать спам-звонки. Сообщить о нежелательном вызове или СМС-рекламе можно с помощью специальной формы на сайте одного из операторов или на портале ведомства.

Все абоненты Yota получают защиту от навязчивой рекламы бесплатно. Нежелательные вызовы и сообщения ограничиваются автоматически благодаря системе, отслеживающей признаки, характерные для спама. Критерии фильтрации регулярно обновляются за счет больших данных и алгоритмов машинного обучения.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и СМС. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик», — объяснил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Кроме того, пользователи сами могут сообщить оператору о спаме. СМС-сообщение нужно переслать на бесплатный номер 1911, а о нежелательном звонке написать через форму на сайте Yota или на портале ФАС.