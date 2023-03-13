13 марта 2023, 12:00
YokoSun и «360» запустили конкурс для молодых родителей
Телеканал «360» и бренд YokoSun приняли решение запустить розыгрыш для молодых родителей. Об этом сообщила телеведущая Маруся Михейчик.
Условия конкурса довольно просты. Для того чтобы принять участие, нужно надеть на ребенка подгузник, а процесс записать на видео и отправить на электронную почту: polzunki360@mail.ru. Одно условие: на ролике должно быть показано время проделанной работы. Выиграет тот, кто справится с задачей быстрее соперников.
Реклама
Победители получат подарки от партнера конкурса, а еще — специальный промокод от Маруси Михейчик на скидку 8% для заказа продукции YokoSun на Ozon.
Реклама
Реклама.
Рекламодатель: ИП Щитов ИНН 252602798927
Реклама
Реклама