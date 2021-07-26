XVI фестиваль «Архстояние» прошел в Калужской области

Настоящий праздник современного искусства под названием «Архстояние» провели в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. На XVI фестивале были представлены перформансы известных современных художников, а также три новых арт-объекта. Об этом рассказало РИА ФАН.

Зрители мероприятия смогли увидеть «Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «Непроходимая чащу» Василисы Прокопчук и Евгения Брагина, а также «Пьяный забор» художника Владимира Наседкина. Кроме того, на фестивале прошел концерт популярной и академической музыки.

Художник Владимир Наседкин отметил, что его объект является своеобразной метафорой периода пандемии. Во время работы над проектом возникла мысль о заборе, о преграде или Берлинской стене, как о занавесе от всего мира, рассказал творец.

«Архстояние» основано в 2006 году художником Николаем Полисским. С момента зарождения этого проекта в парке был создан 101 арт-объект, а участниками мероприятия выступили более 150 авторов.