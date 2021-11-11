Главное отраслевое событие года — XII Конгресс индустрии детских товаров — пройдет в Москве с 15 по 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Главной темой конгресса станет концепция устойчивого развития в интересах детства, которая отражена в плане мероприятий дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2024 года.

В рамках мероприятия пройдут выступления руководителей профильных министерств и ведомств, глав крупнейших российских и международных компаний и ведущих экспертов рынка.

Организаторами выступили Минпромторг РФ и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Федерального собрания Российской Федерации, Минэкономразвития, Минпросвещения, Минобрнауки, Минфина, Минтруда, Минкультуры, Минприроды и других ведомств.