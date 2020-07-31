Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Новый Redmi 9 доступен по цене от 11 990 рублей. Он работает на базе процессора MediaTek Helio G80. Основная камера получила главный модуль на 13 Мп и три дополнительных датчика (8, 5 и 2 Мп). Фронтальная камера делает снимки разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч.

На задней панели расположен сканер отпечатка пальца, написал inforeactor.