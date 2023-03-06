Общество 06 марта 2023, 18:44 XI Зимние спортивные игры завершились в Красноярске

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В Красноярске прошла церемония закрытия XI зимних спортивных игр. В них приняли участие 38 команд из пяти Федеральных Округов Российской Федерации.

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В этот раз в состязаниях приняли участие порядка 600 спортсменов. Они соревновались сразу в нескольких видах спорта. Это биатлон, хоккей и забег на лыжах. Первый из них — довольно новый для спартакиады. Несмотря на это, он придал мероприятию динамики, отметил капитан команды «Юганскнефтегаз» Вячеслав Кубрин.

«Все очень довольны этим нововведением. И вообще, все было очень достойно организовано, Красноярск — хороший город: отличные объекты, инфраструктура спортивная», — добавил он.

Саму спартакиаду организовала ПА НК «Роснефть». Для этой компании развитие спорта является приоритетным. Роснефть поддерживает как профессионалов, так и любителей, вдохновляя их на новые победы.

«Любите спорт, вовлекайте в него членов семей, пропагандируйте здоровый образ жизни в регионах, где вы проживаете. Это всегда будет позитивно отражаться на компании „Роснефть“», — отметил инспектор соревнований Валентин Самойлов.

В этот раз победителями стали спортсмены из Ангарской нефтехимической компании. Это один из сильнейших спортивных коллективов ПАО «НК „Роснефть“, который с 2012 года 12 раз становился чемпионом и шесть — призером Летних и Зимних игр Компании. Серебро в общекомандном зачете завоевала команда „Уфаоргсинтез“, бронзовый кубок достался спортсменам из „Удмуртнефти“. Все призеры получили дипломы, денежные сертификаты, медали и Кубки.

Жюри не ограничилось подсчетом баллов в основных номинациях. Команды поощрили за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. Самой прогрессивной командой признали «Самотлорнефтегаз», самой дисциплинированной — Тюменский нефтяной научный центр, лучшим дебютантом — «КЦ Башнефть».с