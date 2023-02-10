Общество 10 февраля 2023, 20:06 X5 впервые провела федеральную конференцию для партнеров в сфере малого бизнеса

Читать 360tv в

X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», — провела первую федеральную конференцию партнеров «Малому бизнесу — большую полку!». В мероприятии приняли участие компании из числа малого бизнеса, в том числе партнеры-поставщики торговых сетей X5, а также представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. На конференцию зарегистрировалось более 500 участников, представляющих агробизнес и фермерство.

Среди спикеров пленарной сессии были первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, руководитель ФАС Максим Шаскольский, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич и президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Реклама

Участие предпринимателей со всей страны стало возможным благодаря содействию некоммерческих организаций, представляющих интересы бизнеса: Корпорации МСП, ТПП России, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России» и других.

Реклама

Участники обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ретейла. X5 поделилась предварительными итогами пилотного проекта региональных агрологистических операторов продукции сельхозпроизводителей в Липецкой области. По этой модели более 250 магазинов «Пятерочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров. Кроме того, X5 предлагает производителям ФРОВ сотрудничество через агроконтракты, когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. С их помощью потребности сибирских магазинов «Пятерочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне-2022/2023 полностью закрыли местные поставщики.

Также компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик — выбрать вариант отгрузки и приемки: самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки и так далее.

На форуме обсуждались и меры господдержки малых предпринимателей, юридические аспекты партнерства малого бизнеса и ретейла, коммерческого сотрудничества, инструменты финансирования. В рамках конференции прошла торгово-закупочная сессия: поставщики могли ознакомиться с условиями работы и потребностями торговых сетей X5. Кроме того, на полях форума 77 производителей из 36 российских регионов представили свою продукцию в зоне дегустации.

Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности. Без преувеличения — это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян.При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остается одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе Андрей Яцкин заместитель председателя Совета Федерации России

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов напомнил, что Россия много лет жила в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом, но в условиях санкций наконец осознала, что массовый импорт — это «слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны» для дестабилизации российской экономики. Евтухов указал, что дальнейшее финансирование иностранных компаний невозможно. Теперь страна должна сама себя обеспечивать продовольственными и непродовольственными товарами повседневного спроса.

Замминистра призвал «подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики», направленной на постепенное замещение импорта в потребительских товарах. Уже идет работа над соответствующей инициативой.

Необходимо ввести обязанность для ретейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое. Виктор Евтухов заместитель главы Минпромторга

Евтухов также выразил уверенность в том, что запущенные инициативы торговли с сельхозпроизводителями — «только первые шаги большого ретейла навстречу малому бизнесу».

«Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей», — убежден замминистра.

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский подчеркнул, что служба поддерживает принятие торговыми сетями, в частности X5 Group, мер по упрощению доступа сельхозпроизводителей на розничные рынки продовольственных товаров на принципах саморегулирования.

«Заметным шагом навстречу поставщикам стал мораторий на штрафы за несвоевременную или в неполном объеме поставку товаров, также оплата поставляемых товаров в более короткие сроки, чем требуется законом, оптимизация порядка заключения договоров с поставщиками. Кроме того, компания X5 в числе первых откликнулась на предложение ФАС России проявить ответственное поведение и добровольно ограничить наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров для обеспечения их ценовой доступности для потребителя», — заметил спикер.

По мнению руководителя ФАС России, такое саморегулирование в отрасли помогает офлайн-ретейлу продолжать конкурировать с онлайн-платформами, которые превращаются в основной канал продаж для малого бизнеса, где товаропроизводители могут напрямую взаимодействовать с потребителем.

Малые производители сельхозпродукции получают комплексную поддержку Корпорации МСП. При помощи «зонтичных» поручительств бизнес привлекает дополнительное кредитование на развитие, в случае если залогового обеспечения недостаточно, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Найти спрос со стороны крупных ретейлеров и переработчиков производители на Цифровой платформе МСП.РФ. Для этого работает специальный сервис „Производственная кооперация и сбыт“, с помощью которого можно направить коммерческое предложение, например, в торговую сеть „Пятерочка“. Мы работаем как с заявками предпринимателей, так и осуществляем подбор поставщиков по запросам торговых сетей по востребованным и сезонным позициям», — пояснил Исаевич.

Сегодня более половины наших поставщиков — это малый бизнес, и работе с ним мы придаем особое значение. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие «Фермерских островков». Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны Екатерина Лобачева президент X5 Group

Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и даркстор ретейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров от поставщика до полки магазина.

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий и малых предприятий — 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1174 российскими поставщиками, их которых 803 — микропредприятия, а 243 — малые предприятия. К концу года на полках торговых сетей компании была представлена продукция почти 5200 поставщиков, 2901 из которых — микро- и малые компании.

Лидером по количеству новых поставщиков холдинга X5 Group в 2022 году стал Центральный федеральный округ. В ЦФО Х5 начала партнерство с 524 новыми поставщиками, в том числе 369 микропредприятиями, 102 малыми предприятиями и 24 ИП.

В Москве, Московской и Воронежской областях договор о сотрудничестве с X5 Group заключили 321, 109 и 14 новых поставщиков соответственно.

Для расширения пула небольших поставщиков в прошлом году Х5 в рамках проекта Корпорации МСП открыла 19 «Фермерских островков» в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети «Пятерочка» и один в «Перекрестке». Кроме того, X5 предоставляет партнерам аналитические инструменты Dialog X5.Insights, как, например, бесплатную возможность отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.