X5 Group: спрос на сахар в России стабилизировался

В ряде регионов России в последние дни несколько стабилизировался спрос на бакалейные товары, в том числе на сахар. Об этом «360» сообщили в пресс-службе X5 Group.

В компании уточнили, что непрерывно контролируют ситуацию в магазинах в онлайн-режиме и при поставках товаров отдают приоритет тем торговым точкам, где возникает дополнительная потребность в продукции.

«Сотрудники магазинов стараются максимально оперативно выкладывать товар на полки. Если в определенный момент времени в торговом зале наблюдается недостаток продукции, значит, товар уже находится на разгрузке или в пути со склада», — сказал старший менеджер по связям с общественностью X5 Group Антон Мещеряков.

X5 Group, добавил он, принимает меры для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Одновременно идет плотная работа с поставщиками, чтобы устранить узкие места в логистической цепочке, в том числе с учетом пересмотра закупочных цен.

Чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничили большие объемы закупки некоторых позиций.

«Подобная временная мера позволит нормализировать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей товарами первой необходимости в необходимых объемах», — подчеркнул Мещеряков.

Сославшись на опыт предыдущих ажиотажных всплесков спроса, в X5 Group ожидают нормализации ситуации в ближайшее время. Покупателей в компании попросили взвешенно подходить к созданию запасов.