X5 Group и фонд продовольствия «Русь» подвели итоги проекта «Корзина доброты» за 2021 год

Благодаря проекту, направленному на помощь нуждающимся людям, в 2021 году удалось собрать и передать 355,7 тонны продуктов одиноким пенсионерам, врачам и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Результат на 33% превысил показатели 2020-го. Поддержку получили более 180 тысяч россиян.

Сбор в пользу нуждающихся в 2021 году проходил в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», на сайте корзинадоброты.рф и через собственные благотворительные отгрузки X5 и торговых сетей.

Покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» совокупно за год собрали 218,5 тонны продуктов. На средства, переданные благотворителями через сайт корзинадоброты.рф, организаторы закупили порядка 22,6 тонны продовольствия.

Еще 114,6 тонны X5 передала на помощь из собственных средств, в том числе направила 36,5 тонны продуктов в 40 больниц в 10 регионах для поддержки врачей, которые уже несколько лет каждый день совершают настоящий подвиг ради здоровья своих пациентов. А в период пиков заболеваемости работают без обедов и выходных.

Подводя итоги за прошлый год, организаторы «Корзины доброты» сообщают, что помощь получили 184 923 человека, в том числе дети, пенсионеры, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации люди и врачи. Благотворителями в этот раз стали 140 тысяч покупателей, которые оставляли продукты в 3769 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в 76 городах и 14 поселках страны.

В организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 8088 волонтеров фонда «Русь», а также 1729 сотрудников торговых сетей.

В рамках «Корзины доброты» поддержку получили и приюты для животных: более 12,7 тысячи собак и кошек в 13 приютах Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда, Самары и других регионов. Им направили около 28,4 тонны корма.

Социальный проект «Корзина доброты» X5 Group и фонд продовольствия «Русь» запустили еще в 2015 году. X5 первой среди российских ретейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive и продолжает ее развивать, обеспечивая покупателям возможность прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Средняя стоимость одной «Корзины доброты» составляет 619,5 рубля, а вес продуктов — более шести килограммов. В 2021 году X5 оценила социальную программу, определив воздействие проекта на людей, получающих помощь. В среднем семья получает помощь в размере 445 рублей, или 3,9% от ежемесячного потребления продовольствия. Для пенсионеров помощь составила 2,8% их среднемесячного дохода. Программа «Корзина доброты» — важный источник помощи для 20% беднейших российских семей (11 миллионов домохозяйств): она покрывает 4,2% среднемесячных расходов на продукты питания.