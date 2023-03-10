Общество 10 марта 2023, 23:30 WWF через суд оспорит включение в список иноагентов WWF намерен добиться в суде пересмотра решения Минюста о его включении в список иноагентов Pixabay

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Всемирный фонд природы (WWF)* планирует обратиться в суд для пересмотра решения Минюста России о включении организации в список иностранных агентов. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте фонда.

«Всемирный фонд природы* — российская национальная природоохранная неполитическая организация, поддерживаемая более 1,5 миллиона сторонниками по всей стране. Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке», — говорится в заявлении.

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Фонд работает в России с 1994 года, в управляющем Совете — граждане РФ, отметили в организации. Всемирный фонд природы* продолжит свою миссию, которая заключается в сохранении биологического разнообразия.

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Минюст в пятницу, 10 марта, обновил список иностранных агентов. В него внесли WWF, так как он получал поддержку от иностранных источников. Также фонд обвинили в попытке оказывать влияние на решение органов власти России.

*Всемирный фонд природы (WWF) — внесен Минюстом в список иноагентов.