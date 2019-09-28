WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах

Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Apple уже сделали предложение показывать их фильмы нескольким крупным американским киносетям, а также провели консультации с ведущими специалистами индустрии развлечений.

По информации журналистов, Apple придерживается традиционных взглядов на прокат фильмов. То есть сначала их будут показывать в кинотеатрах, после чего они будут появляться на стриминговом сервисе.

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Так в Apple планируют не только привлечь известных режиссеров и продюсеров, но и выиграть конкуренцию у нынешнего гиганта индустрии Netflix. В последней тоже хотели бы показывать свои фильмы в кинотетрах, но для них принципиально делать премьеру одновременно и на своем сервисе, поэтому пока что переговоры не приносят успеха.

Сервис потокового видео Apple TV+ появится с 1 ноября. Там будут транслироваться шоу и сериалы собственного производства калифорнийской компании. Покупатели новых устройств Apple получат годовую подписку на сервис.