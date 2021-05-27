Wonderzine ответил Manizha на обвинение в фейке

Manizha собралась подавать в суд на главного редактора издания Wonderzine Юлию Таратуту после публикации о том, что выступление певицы на Евровидении якобы пролоббировали в администрации президента России. Таратута в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что в момент написания колонки не смогла получить комментарий у героини своего материала.

«Я оповестила юристов нашего издательского дома о претензии Manizha. <…> Все журналисты, которые интересовались интервью с певицей эпохи ее участия в Евровидении, могли натолкнуться на невозможность этого интервью, поскольку всеми контактами певицы в это время заведовал Первый канал, это вам подтвердит любой журналист, который делал такую попытку», — заявила собеседница радиостанции.

По словам Таратуты, она получила отказ, когда сделала запрос на разговор с певицей. Главред Wonderzine подчеркнула, что в тексте она ссылалась на Telegram-каналы, а информация о некой поддержке Manizha со стороны Кремля появилась там около двух месяцев назад.

Ранее Манижа Сангин написала на своей странице в Instagram, что собирается судиться с Таратутой после публикации в Wonderzine информации о том, что ее выступление на Евровидение — это дело рук сотрудников президентской администрации и одного влиятельного бизнесмена. Певица заявила, что эта колонка порочит ее честь и достоинство.