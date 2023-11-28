Общество 28 ноября 2023, 12:10 Woman.ru: психологи рекомендуют не смешивать дружбу и личную жизнь

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Чтобы не оказаться в ситуации, когда ваша лучшая подруга увела вашего мужа, необходимо разделять дружбу и личную жизнь. Таким советом с читательницами издания Woman.ru поделились психологи.

По словам специалистов, приведя в компанию одиноких подруг своего мужчину, у девушек может возникнуть резкий интерес к вашему партнеру. Не стоит рассказывать подругам и подробности личной жизни. Это может спровоцировать сплетни и зависть.

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Как написало Utro.ru, постоянная «реклама» своего спутника жизни приведет к тому, что вашим подругам он может показаться идеальным мужчиной. Если кто-то в вашей компании уже уводил чужого мужа, есть вероятность, что и с вами поступят также.