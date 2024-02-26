Общество 26 февраля 2024, 14:49 Woman.ru: пилочка и ацетон помогут снять акриловый лак с ногтей в домашних условиях

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Акриловое покрытие для ногтей — удобный вариант, который не требует частых визитов к мастеру. Однако снять его в домашних условиях не так просто. Woman.ru поделился советами специалистов на эту тему.

Верхний слой лака необходимо стереть пилочкой. Поверхность ногтя при этом должна остаться шершавой.

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Затем нужно пропитать ацетоном ватные диски и завернуть в них каждый палец. Через полчаса средство можно будет легко удалить с помощью все той же пилочки, добавил сайт «Дни.ру».