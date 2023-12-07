Общество 07 декабря 2023, 13:24 WomanHit: россиянам порекомендовали не дарить на Новый год кухонные принадлежности

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Сковородки, кастрюли и мясорубки — не самый удачный выбор подарка для Нового года. Даже если ваша жена или мама попросила о какой-то кухонной принадлежности, желательно добавить к такому подарку небольшую, но приятную мелочь, написал журнал WomanHit.

Как отметили «Дни.ру», неуместным подарком будут средства, используемые для коррекции проблем. Спокойный человек может молча обидеться, а импульсивный — устроить скандал. В любом случае, новогоднее настроение может быть испорчено у всех членов семьи.

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Интимные сюрпризы, духи и экстремальные развлечения — также не самый лучший выбор для новогоднего подарка.