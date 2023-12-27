Общество 27 декабря 2023, 16:00 WomanHit: при сервировке новогоднего стола лучше использовать блестящие атрибуты

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Главным символом наступающего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Мифическое животное любит все блестящее, поэтому сервировать новогодний стол необходимо атрибутами золотого и серебряного цвета, сообщил сайт WomanHit.

Отмечается, что в центре праздничного стола можно поставить вазу с еловой веточкой, украшенной мишурой серебряного цвета. Яркие акценты также можно сделать с помощью блестящих переливающихся шаров, мишуры и разноцветной гирлянды.

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Кроме того, над столом или на окне стоит развесить яркие китайские фонарики, чтобы напомнить Дракону о его родине, сообщили «Дни.ру».