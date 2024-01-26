Общество 26 января 2024, 13:56 WomanHit: мужчины больше всего ценят в женщинах нежность и инициативу

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Образ идеальной женщины обычно связывают с привлекательным лицом и точеной фигурой. Однако все же есть неочевидные факторы, которые привлекают внимание мужчин, сообщил WomanHit.

Многие представители сильной половины человечества, несмотря на брутальность и жесткость, нуждаются в нежности. Проявление именно этого чувства они ждут от идеальной женщины. В шкале приоритетов оно находится даже выше интеллекта, добавил сайт «Дни.ру».

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Кроме того, мужчины считают, что их партнер должен уметь проявлять инициативу. Однако в этом вопросе важен баланс.