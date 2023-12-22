Общество 22 декабря 2023, 13:37 WomanHit: чтобы существенно сэкономить на перелете, лучше начать планировать отдых заблаговременно

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Сэкономить круглую сумму на перелете удастся в том случае, если планировать отдых за несколько месяцев до его начала. Таким советом с россиянами поделилось издание WomanHit.

Как написали «Дни.ру», не менее важно следить за скидками и акциями. Их предлагают не только авиакомпании, но и фирмы-партнеры. Также оказать помощь в перелете, подобрав выгодное предложение, сможет тревел-ассистент, который отлично разбирается в этой теме.

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Россиянам напомнили, что билет для туров в выходные дни обычно дороже. Лучше планировать поездку так, чтобы она не выпадала на праздники.