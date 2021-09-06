Wildberries запустил продажу лекарств на территории Москвы и Подмосковья

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств на территории Москвы и Московской области. Доставка препаратов производится напрямую от крупных аптечных сетей

На сайте можно с доставкой на дом заказать антигистаминные, болеутоляющие или дерматологические препараты и другие, передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Продажи медицинских препаратов для жителей Москвы и области стартовали в сентябре. Продажа и доставка производится напрямую от крупных аптечных сетей. С Wildberries уже работают «Самсон Фарма» и «Монастырев.рф». В ближайшем будущем компания планирует увеличить количество продавцов лекарствами.

Также в планах Wildberries запустить доставку медицинских препаратов во всех регионах, где присутствует онлайн-ретейлер.

Соучредители Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук заняли первую строчку в рейтинге богатейших семей России в списке журнала Forbes. Также Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг журнала как самая богатая женщина в России. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.