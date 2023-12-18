18 декабря 2023, 07:07
Wildberries вышел на китайский рынок
Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая
Российский маркетплейс Wildberries начал работать на китайском рынке с местными продавцами и производителями. Об этом РБК сообщила основательница сервиса Татьяна Бакальчук.
«Сейчас мы уже начали работать с продавцами и производителями напрямую. Они начнут поставлять собственную продукцию на площадку к нам во все страны присутствия Wildberries», — сказала она.
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По ее словам, российский сегмент Wildberries останется приоритетным направлением, расширение маркетплейса на него не повлияет.
«90% от всего оборота приходится на Россию, 10% — на заграницу. Сейчас Wildberries работает в Азербайджане, Израиле, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Армении и Белоруссии», — добавила Бакальчук.
Ранее стало известно, что на маркетплейсе появится опция дополнительного подтверждения заказа, которая поможет пользователям избегать случайных покупок.
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