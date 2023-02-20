20 февраля 2023, 14:32
Wildberries ужесточил правила продажи БАДов
Wildberries запретил продажи БАДов до результатов проверки подлинности документов
Wildberries запретил продавать биологически активные добавки (БАД) без подтверждения подлинности свидетельства о государственной регистрации. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу маркетплейса.
Ранее для продажи БАДов на Wildberries продавцы могли предоставлять только свидетельство о государственной регистрации. Теперь документы для верификации такой продукции будут предоставлять во время заполнения карточек товаров.
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Подлинность БАДов будут проверять онлайн. Для этого прибегнут к помощи специальных алгоритмов. Кроме того, их будут сверять с официальным госреестром. Только после этого продукция отобразится на платформе.
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Как рассказали в компании, с ноября прошлого года маркетплейс отказал в размещении на площадке более 65 тысяч предложений БАДов и витаминных комплексов. Дело в том, что продавцы не предоставили актуальные документы, подтверждающие качество.
Ранее сообщалось, что Wildberries ввел запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.
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