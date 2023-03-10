Общество 10 марта 2023, 05:29 Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» обяжут проверять подлинность товаров «Известия»: маркетплейсы обяжут проверять продавцов и подлинность товаров РИА «Новости»

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В России начали активную борьбу с контрафактной продукцией на маркетплейсах. Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» обяжут проверять работу продавцов и подлинность товаров, представленных на площадках, сообщили «Известия».

Контроль за нелегальной продукцией можно вести с государственных автоматизированных систем, таких как «Честный знак». Ранее иностранные правообладатели самостоятельно контролировали и пресекали продажи подделок и контрафакта. Сейчас ситуация усложнилась, в том числе из-за моратория на проверки и инспекции.

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«Поэтому логично установить к площадкам единые требования по контролю за поставщиками продукции и ассортиментом. Компании могут использовать государственные информационные системы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов и деклараций, систему маркировки», — рассказал изданию член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

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Минпромторг считает, что маркетплейсы должны сами проверять подлинность товаров и не допускать к продаже контрафакт. В ведомстве отметили, что крупнейшие онлайн-площадки поддержали идею.